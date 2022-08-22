Джерело утворення пилу знаходиться за межами міста.

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку", - йдеться у дописі.

Так, на лівому березі вміст зважених часток складає 392 мкг/куб. м, на правому - 339 мкг/куб. м (гранично допустима концентрація - 500 мкг/куб. м).

"Перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено", - додали у міськдержадміністрації.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано закрити вікна вдома, не виходити зайвий раз на вулицю, пити багато води, а також, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня науковець розказав про наслідки у разі аварії на Запорізькій АЕС.

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