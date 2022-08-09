За його словами, все залежить від метеорологічних умов.

Напередодні російські окупанти відкрито заявили, що замінували всі важливі об'єкти на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції. Російські терористи намагаються лякати українців "наслідками" за деокупацію захоплених територій.

Тримаючи в "заручниках" найбільшу в Європі АЕС - розміщуючи в енергоблоках військову техніку та погрожуючи знеструмити атомну електростанцію - війська Путіна загрожують ядерним ударом всьому світові.

Як пояснив завідувач відділу математичного моделювання довкілля в Інституті проблем математичних машин та систем НАН України Іван Ковалець, що у разі аварії на Запорізькій АЕС, за інформацією від Енергоатома, є загроза знеструмлення енергоблоку ЗАЕС, після чого вийдуть з ладу системи охолодження - як наслідок - аварія на АЕС, від якої постраждає багато людей, країн, земель і вод.

"Є оприлюднені розрахунки викидів, здійснені ДНТЦ ЯРБ для одного з таких сценаріїв. Цей сценарій передбачає грамотні дії персоналу під час аварії для мінімізації наслідків. Тобто це не "апокаліптичний" сценарій, але це дуже важка аварія максимальної категорії 7 за шкалою ІNES. Коли оцінки обсягів викидів зроблено, все залежить від метеорологічних умов, і ми моделюємо атмосферне розповсюдження. Метеорологічні умови щодня змінюються. У даному випадку підібрані такі метеорологічні умови (27.06.2022 р), коли окрім суходолу відбувається забруднення Чорного моря, оскільки над ЧМ в цей час проходить циклон, а ЗАЕС знаходиться у його північно-східній частині. Відповідно на великій території відбувається вимивання хмари опадами, що приводить до значного забруднення поверхні Землі", - розказав про один із можливих сценаріїв Ковалець.

На знімках видно, що радіоактивне забруднення зачепить не лише Україну, а й Чорне море, Молдову, Румунію, Болгарію й навіть Туреччину. Водночас при інших погодних умовах можуть постраждати ще деякі території, зокрема, радіоактивні випари вітром перенесе на схід.

У будь-якому разі, за словами науковця, масштаб імовірних наслідків після аварії на ЗАЕС: на відстані 350 км від точки викиду рівень випадінь цезію-137 може досягти значень 100 кБк/м2, тобто як на околицях Чорнобильської зони відчуження.

"Скажімо, якщо зараз біля Полтави лежить 4000 Бк/м2 цезію 137, який залишився після Чорнобиля, то в найгіршому сценарії там може з'явитись 100000 Бк/м2, тобто як на околицях Зони відчуження. Це оцінка "на пальцях": на прикладеній картинці є 100000 Бк/м2 на відстані 350 км від ЗАЕС. Полтава до ЗАЕС ближче. Аналогічний метеорологічний сценарій так, щоб долітало до Полтави, а там вимивалось дощем можливий", - навів приклад Ковалець.

Окупація Запорізької АЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано потрапляння у високовольтну лінію зв'язку, а на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

Також було пошкоджено три датчика радіаційного моніторингу навколо сховища, через що своєчасне виявлення погіршення радіаційної обстановки поки неможливо.

Крім цього, російські окупанти завезли на територію Запорізької АЕС зброю та вибухівку.

В офісі Зеленського зазначали, що МАГАТЕ і ООН повинні жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС і передати її під контроль спеціальної комісії.

В окупованому Енергодарі почалася паніка через обстріл Запорізької АЕС.

6 серпня окупанти потрапили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що "вкрай стурбований обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції".

Водночас директор МАГАТЕ наполягав на візити місії МАГАТЕ на територію ЗАЕС, відповідно, на окуповану територію України.

Україна раніше виступала проти відвідування місією МАГАТЕ Запорізької АЕС та засуджувала ідею візиту на окуповані території без згоди української влади.

Водночас російські окупанти активно підтримують такий візит і навіть вели підготовку до нього.

В НАЕК "Енергоатом" заявили, що Росія хоче відключити ЗАЕС від енергосистеми України і знеструмити південь країни.

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