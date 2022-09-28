У столиці можливі тумани та незначне підвищення температури повітря.

Жителів Києва попередили про забруднення повітря. В окремих районах норма забруднення перевищена більш ніж в три рази.

Про це йдеться в щотижневому звіт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Відзначається, що з 19 по 24 вересня в повітрі в столиці України зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

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зважених речовин - в 1,0-1,1 рази на площах Бессарабської та перемоги;

оксиду вуглецю - в 1,0 – 1,3 рази на проспекті Перемоги в районі метро Святошино, в 1,7 рази - там же 22 вересня;

діоксиду азоту - в 3,2 - 3,5 рази на площі Перемоги та вул. Каунаській 20 вересня, в 2,0-3,0 рази – на Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки, проспектах Оболонському та перемоги, в 1,0-1,9 рази – на всіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37;

формальдегіду - в 2,0-2,7 рази по вул.Академіка Стражеска, площах Перемоги та Бессарабській, бульварі Лесі Українки, вул. Каунаській, проспекті Перемоги, Деміївській площі, в 1,3 – 1,8 рази - по вул. Олександра Довженка в районі метро Шулявка, вул. Попудренка, Оболонському проспекті, в районі Гідропарку, а саме біля мосту Метро, в 1,0 – 1,1 рази - на проспекті Науки.

За даними Укргідрометцентру, в Києві можливі тумани і незначне підвищення температури повітря, що не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок.

У МОЗ рекомендували жителям столиці:

менше виходити на вулицю;

щільно закривати вікна;

пити більше рідини;

проводити вологе прибирання.

Це особливо важливо для людей з серцево-судинними захворюваннями, хворобами дихальних шляхів, літніх людей і дітей.

Забруднення повітря в Києві - що відомо

28 серпня стало відомо, що у Вишгородському районі загорівся торф і в Києві відчувався запах диму. Пізніше в ДСНС повідомили, що у столиці та Київській області спостерігалася імла і це явище не є аномальним або небезпечним.

Станом на 2 вересня в українській столиці спостерігається сильне задимлення. За даними рятувальників, ця ситуація ускладнюється сезонним явищем-метеорологічним серпанком. Жителів міста закликали зберігати спокій.

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