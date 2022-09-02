У Києві на цю мить спостерігається сильне задимлення повітря.
"Це задимлення спричинено пожежею у Київській області, а саме, у с. Соснівка Вишгородського району триває ліквідація 1 осередку торф’яної пожежі", - повідомили в ДСНС України.
За даними рятувальників, ця ситуація ускладнюється сезонним явищем - метеорологічною димкою.
До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендовано:
- зачинити вікна вдома;
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Рятувальники закликають громадян зберігати спокій. "Ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована", - повідомляють вони.
Станом на 8:00 рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві дуже високий на правому березі та середній на лівому. Також на правому березі міста спостерігається задимленість.
Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, причиною погіршення стану повітря є пожежі у Київській області, зокрема у Вишгородському, Бориспільському та Обухівському районах.
Людям рекомендували також відмовитися від тривалих прогулянок та пити більше води. У випадку погіршення самопочуття, звернутися до лікаря.
У прес-службі додали, що радіаційний фон у всьому місті - у нормі.
Стежити за станом повітря та радіаційним фоном в режимі реального часу можна за посиланням. Також інформація про стан повітря доступна у додатку "Київ Цифровий".
За даними світового рейтингу щодо якості повітря, Київ опинився на другому місці за забрудненням.
Нагадаємо, 28 серпня, стало відомо, що у Вишгородському районі загорівся торф, й у Києві відчувався запах диму.
Пізніше у ДСНС повідомили, що у столиці та на Київщині спостерігалася імла, і це явище не є аномальним чи небезпечним.
Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький попереджав, що у Києві було зафіксовано перевищення рівня забруднення повітря. Чиновник стверджував, що через це "перейматися не потрібно".