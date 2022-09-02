Радіаційний фон у місті перебуває у нормі.

У Києві на цю мить спостерігається сильне задимлення повітря.

"Це задимлення спричинено пожежею у Київській області, а саме, у с. Соснівка Вишгородського району триває ліквідація 1 осередку торф’яної пожежі", - повідомили в ДСНС України.

За даними рятувальників, ця ситуація ускладнюється сезонним явищем - метеорологічною димкою.

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До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендовано:

зачинити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Рятувальники закликають громадян зберігати спокій. "Ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована", - повідомляють вони.

Станом на 8:00 рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві дуже високий на правому березі та середній на лівому. Також на правому березі міста спостерігається задимленість.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, причиною погіршення стану повітря є пожежі у Київській області, зокрема у Вишгородському, Бориспільському та Обухівському районах.

Людям рекомендували також відмовитися від тривалих прогулянок та пити більше води. У випадку погіршення самопочуття, звернутися до лікаря.

У прес-службі додали, що радіаційний фон у всьому місті - у нормі.

Стежити за станом повітря та радіаційним фоном в режимі реального часу можна за посиланням. Також інформація про стан повітря доступна у додатку "Київ Цифровий".

За даними світового рейтингу щодо якості повітря, Київ опинився на другому місці за забрудненням.

Нагадаємо, 28 серпня, стало відомо, що у Вишгородському районі загорівся торф, й у Києві відчувався запах диму.

Пізніше у ДСНС повідомили, що у столиці та на Київщині спостерігалася імла, і це явище не є аномальним чи небезпечним.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький попереджав, що у Києві було зафіксовано перевищення рівня забруднення повітря. Чиновник стверджував, що через це "перейматися не потрібно".

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