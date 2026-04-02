У мережі 'поховали' найстаршу тварину світу: скільки їй років

200-річна черепаха Джонатан стала жертвою фейку і шахрайства.

Найстаріша відома наземна тварина у світі – гігантська черепаха Джонатан – насправді жива, попри фейкові повідомлення про її смерть, які активно поширилися в соцмережах, пише USA TODAY.

Неправдива інформація з’явилася в мережі X, де невідомий видавав себе за ветеринара тварини та заявив, що черепаха нібито померла у віці 193 років. Однак справжній доглядач Джонатана Джо Голлінз спростував ці чутки.

"Черепаха Джонатан справді живий", – наголосив він, додавши, що фейковий акаунт використовував історію для шахрайства та збору криптовалюти.

Майже два століття життя

Джонатан мешкає на острові Свята Єлена – британській заморській території. Вважається, що він народився приблизно у 1832 році, що робить його найстарішою наземною твариною у світі.

Його вік підтверджує Книга рекордів Гіннеса, яка також визнає його найстарішою представницею групи черепах (келоній).

Черепаха провела більшу частину життя на території резиденції губернатора – Plantation House, куди її привезли ще у XIX столітті з Сейшельських островів.

Точна дата народження Джонатана невідома, але у 2022 році йому офіційно призначили день народження – 4 грудня.

Як повідомляв УНІАН, падіння гігантського астероїда Чикшулуб призвело до краху майже всіх екосистем Землі, проте окрема група черепах зуміла обійти еволюційну пастку.

Виявилося, вижити змогли черепахи з широкими жувальними поверхнями та тупими краями щелеп. Такі анатомічні особливості свідчать про дурофагію – здатність рептилій розгризати тверду здобич, як-от панцирі.

