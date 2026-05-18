В ОАЕ безпілотник атакував АЕС, спалахнув дизельний генератор: реакція МАГАТЕ та України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна рішуче засуджує дронову атаку на Об’єднані Арабські Емірати поблизу АЕС.

Міністерство оборони ОАЕ в неділю, 17 травня, повідомило, що триває розслідування з метою встановлення джерела атаки безпілотників, які вразили генератор поблизу атомної електростанції Барака в Абу-Дабі, повідомляє Al Arabiya English.

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що "успішно" знешкодило два безпілотники, тоді як третій влучив у генератор поблизу станції. У відомстві зазначили, що безпілотники були запущені з "західного кордону", не надавши при цьому додаткових подробиць.

Видання додає, що Міністерство закордонних справ ОАЕ засудило атаку безпілотника, назвавши її "небезпечною ескалацією".

"ОАЕ наголосили, що за жодних обставин не терпітимуть жодної загрози своїй безпеці та суверенітету", - йдеться в заяві міністерства.

Радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш пізніше в неділю написав у X, що "терористичний" напад на атомну електростанцію Барака – незалежно від того, чи був він здійснений безпосередньо Іраном, чи "через одного з його посередників" – є "похмурою подією, що порушує всі міжнародні закони та норми і свідчить про злочинне зневажливе ставлення до життя цивільного населення в ОАЕ та прилеглих регіонах".

Згідно із заявою прес-служби Абу-Дабі, служби екстреної допомоги відреагували на інцидент і підтвердили, що про постраждалих не повідомлялося.

В статті вказується, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що отримало від ОАЕ інформацію про те, що рівень радіації на атомній електростанції залишається низьким. Агентство зазначило, що уважно стежить за розвитком ситуації.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гросссі висловив "глибоку стурбованість" з приводу цього інциденту. Він додав, що військова діяльність, яка загрожує ядерній безпеці, є неприйнятною.

Влада ОАЕ додала, що вжито всіх запобіжних заходів і що надаватиметься додаткова інформація по мірі її надходження.

Федеральне управління з ядерного регулювання (FANR) заявило, що пожежа не вплинула на безпеку електростанції та працездатність її основних систем.

Україна рішуче засуджує дронову атаку на Об’єднані Арабські Емірати, що призвела до займання поблизу атомної електростанції, написав в соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогоднішній напад на територію АЕС Барака в ОАЕ, під час якого безпілотник влучив у електрогенератор, є абсолютно неприйнятним. Україна рішуче засуджує будь-які напади, що становлять загрозу для ядерних об’єктів", - написав він.

Очільник МЗС України нагадав, що вже понад 4 роки Україна зазнає цілеспрямованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі, зокрема по АЕС, що продовжує ставити під серйозну загрозу життя цивільного населення, регіону та всього світу.

"Захист ядерних об’єктів у будь-якій точці світу має вирішальне значення і повинен бути гарантований беззастережно", - наголосив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа закликають ОАЕ активніше брати участь у війні з Іраном і захопити один з іранських островів у Перській затоці. Деякі чиновники з оточення Трампа закликали ОАЕ захопити острів Лаван, який зазнав таємних військових ударів ОАЕ на початку квітня. ОАЕ взяли на себе основний тягар ударів у відповідь Ірану після початку військових операцій США та Ізраїлю проти Ірану. У результаті ОАЕ подвоїли свої зусилля щодо зміцнення відносин із США та Ізраїлем, тоді як їхні відносини з сусідніми країнами залишаються напруженими.

Також ми писали, що ОАЕ до 2027 року планують подвоїти потужності з експорту сирої нафти в обхід Ормузької протоки. Таким чином вони хочуть знизити залежність від цього морського шляху, закриття якого під час війни з Іраном призвело до потрясінь на світових ринках. Компанія Abu Dhabi National Oil Co. будує нафтопровід, що веде до порту Фуджейра в Оманській затоці. Державна нафтова компанія вже експлуатує нафтопровід пропускною здатністю 1,5 млн барелів на добу, що проходить від нафтових родовищ у пустелі до порту на східному узбережжі, який виявився порятунком для країни під час війни.

