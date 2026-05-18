Росіяни почали 'мангалити' військові кораблі (фото)

Росіяни почали "мангалити", тобто встановлювати саморобний захист від дронів, навіть військові кораблі. Відповідні фото опублікував російський Z-канал "Два майора".
Автори пабліку стверджують, що сіткою-рабицею захистили "не один" корабель. При цьому матеріали були закуплені за "народні кошти".
"Зовнішній фугасний підрив (вже випробувано, на жаль, на іншому об'єкті) за рахунок віддалення хоча б на пару метрів дозволяє врятувати надбудову і людей. Це рішення - не панацея. Від усіх типів боєприпасів противника не врятує. Але якщо взагалі нічого не робити, нічого і не буде", - зазначає Z-канал.
Як пише портал "Мілітарний", на фото - "замангалений" сторожовий корабель проекту 22460 "Охотник" Берегової охорони ФСБ. В окупованому Криму у росіян є чотири кораблі цього типу. Ще два базуються в Краснодарському краї. Також два базуються в Дагестані (Каспійське море), куди українські дрони долітають останнім часом.
Як писав УНІАН, росіяни почали практикувати нову тактику застосування дронів "Ланцет". Тепер безпілотники летять на вогневий рубіж автономно без зв'язку з оператором, щоб залишатися непоміченими до останнього моменту.
Також ми писали, що у росіян почалися проблеми з "Іскандерами". Після переходу з західної на китайську електроніку ракети почали сильно промахуватися повз ціль. Пропагандисти навіть радять запускати ракети залпами по три штуки, щоб хоч одна влучила.