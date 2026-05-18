Росіяни почали 'мангалити' військові кораблі (фото)

Причому все це робиться за рахунок волонтерських коштів, оскільки Міністерству оборони РФ простіше найняти нових моряків, ніж витратити кілька тисяч рублів на "мангал" для захисту тих, які вже є.

Росіяни почали "мангалити", тобто встановлювати саморобний захист від дронів, навіть військові кораблі. Відповідні фото опублікував російський Z-канал "Два майора".

Автори пабліку стверджують, що сіткою-рабицею захистили "не один" корабель. При цьому матеріали були закуплені за "народні кошти".

"Зовнішній фугасний підрив (вже випробувано, на жаль, на іншому об'єкті) за рахунок віддалення хоча б на пару метрів дозволяє врятувати надбудову і людей. Це рішення - не панацея. Від усіх типів боєприпасів противника не врятує. Але якщо взагалі нічого не робити, нічого і не буде", - зазначає Z-канал.

Відео дня

Як пише портал "Мілітарний", на фото - "замангалений" сторожовий корабель проекту 22460 "Охотник" Берегової охорони ФСБ. В окупованому Криму у росіян є чотири кораблі цього типу. Ще два базуються в Краснодарському краї. Також два базуються в Дагестані (Каспійське море), куди українські дрони долітають останнім часом.

Війна в Україні: зброя РФ

Як писав УНІАН, росіяни почали практикувати нову тактику застосування дронів "Ланцет". Тепер безпілотники летять на вогневий рубіж автономно без зв'язку з оператором, щоб залишатися непоміченими до останнього моменту.

Також ми писали, що у росіян почалися проблеми з "Іскандерами". Після переходу з західної на китайську електроніку ракети почали сильно промахуватися повз ціль. Пропагандисти навіть радять запускати ракети залпами по три штуки, щоб хоч одна влучила.

Вас також можуть зацікавити новини: