Одну з областей України сколихнув землетрус: де його зафіксували

Сьогодні, 17 травня, мешканці Полтавської області відчули підземні поштовхи. В області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що землетрус стався близько 06:39 у Полтавському районі, поблизу Диканьської громади. Підземні поштовхи зафіксували на координатах 49,84 північної широти та 34,25 східної довготи.

Експерти повідомили, що землетрус стався на глибині 4 кілометри. За класифікацією землетрусів він належить до ледь відчутних.

Кількість землетрусів у Полтавській області різко збільшилася з 2020 року

Раніше головний науковий співробітник Відділу регіональних проблем геофізики Інституту геофізики Дмитро Гринь розповів, що з 2020 року кількість землетрусів у Полтавській області збільшилася. Він зазначив, що можливості для розвитку сильних землетрусів у цьому регіоні немає.

Експерт зазначив, що в Полтавській області з 2020 року кількість землетрусів різко збільшилася, хоча до 1970-х років у цьому регіоні вони не фіксувалися. Вже з 2020 року щорічно відбувається від трьох до п'яти землетрусів.

Гринь зазначив, що пояснити це можна тим, що тут поєдналися антропогенний фактор, тобто діяльність людини, і природний фактор.

