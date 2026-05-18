Росія атакувала Одесу десятками дронів: сталося влучання у житлові будинки, є поранені

Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка.

У ніч на 18 травня окупаційна армія РФ атакувала Одесу десятками ударних дронів, сталося влучання у житлові будинки, за попередніми даними постраждало двоє людей, у тому числі – дитина. Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько першої години ночі.

Моніторингові канали повідомили, що на Одесу та Одеську область сунуть десятки російських дронів. Незабаром в Одесі почалися вибухи, спалахнули пожежі, "Шахеди" фіксувалися у різних районах.

Згодом начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок нічної атаки ворожими дронами в Одесі пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, відомо про двох постраждалих. Це 11-річний хлопець та 59-річний чоловік, їм надається уся необхідна медична допомога, зазначив Лисак.

Відео дня

"Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка. На місцях уже розгортаються оперативні штаби для допомоги одеситам. Усі екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків", - заявив посадовець.

За словами очевидців, у місті внаслідок ударів спалахнули пожежі, зокрема зайнявся житловий будинок.

Атаки РФ на Одещину: останні новини

Як писав УНІАН, у ніч проти 16 травня РФ завдала масованого удару дронами по півдню Одещини, зокрема по місту Ізмаїл. Постраждала житлова та портова інфраструктура.

Сталося влучання БпЛА у пʼятиповерховий житловий будинок, пошкоджено фасад та скління, загорілися балкони та автомагазин на першому поверсі. Також пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Постраждали двоє людей.

Крім того, внаслідок ударів сталося пошкодження повітряних ліній, що призвело до знеструмлення 39 населених пунктів Ізмаїльського району - без електроенергії залишилися 22 662 абонентів.

Вас також можуть зацікавити новини: