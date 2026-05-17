Війна повертається в 'родную гавань': Зеленський про масштабну атаку на Московську область

Президент України порадив росінам думати про свої НПЗ, а не про те, "як зламати життя інших народів".

Українські удари по московському регіону минулої ночі - ознака того, що війна цілком передбачувано повертається в "родную гавань" і що не варто зв'язуватися з Україною. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він зазначив, що Сили оборони, Служба безпеки й розвідка "дуже масштабно" відпрацювали по московському регіону. І це при тому, що саме в район столиці росіяни стягнули найбільше засобів протиповітряної оборони, зауважив він.

"Хороша хвиля наших дипстрайків – забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Він повторив, що росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої підприємства, а не про те, "як зламати життя інших народів – в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці".

"Також наші Сили оборони відпрацювали за цю добу по об’єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі", - сказав очільник держави.

За його словами, зараз багато партнерів "дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території":

"Війна цілком передбачувано повертається в "родную гавань", і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу – саме проти народу".

Удари по Московській області в ніч на 17 травня

Як повідомляв раніше УНІАН, дрони масовано атакували Московську область, зокрема, стало відомо про удар по науково-виробничому комплексі "Элма" у місті Зеленоград, там почалася пожежа. ЗМІ писали, що там здійснюють діяльність російські компанії з розробки та виробництва мікроелектроніки. Влада РФ повідомила, що внаслідок ударів загинуло щонайменше троє людей, ще 12 отримали поранення.

В СБУ розкрили деталі ударів по Московській області. У відомстві повідомили, що були уражені, зокрема, завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу Росії та перебуває під санкціями США, Московський нафтопереробний завод, нафтоперекачувальна станція "Сонєчногорська" та нафтоперекачувальна станція "Володарськоє".

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), коментуючи атаку, заявив, що Москва тепер не спить, адже було "анульовано односторонній абонемент спокійного життя". "Moscow віднині never sleeps. Версія 17.05, шанси зрівнялися: анульовано односторонній абонемент спокійного життя на Патриках та околицях", - підкреслив він.

Вас також можуть зацікавити новини: