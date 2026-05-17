За словами Пєскова, ядерна зброя потрібна Росії для того, щоб запобігти загрозам її існуванню.

Прессекретарю голови РФ Дмитру Пєскову поставили незручне запитання про те, навіщо Росії ядерна зброя, якщо її все одно можна атакувати. Це запитання поставив російський пропагандист Павло Зарубін.

"У Росії є "Сармат" та інші потужні бомби. І що? Ядерну державу, виявляється, можна кусати", - запитав Зарубін.

Пєсков відповів, що ядерна зброя потрібна Росії нібито для того, щоб запобігти загрозам її існуванню.

"Ядерній державі не можна погрожувати, не можна погрожувати її існуванню. Ось це дає нам можливість бути в цьому впевненими, і це є основою ядерного стримування", - сказав прессекретар голови РФ.

Пєсков запевнив, що ядерне стримування є "невід'ємною частиною і наріжним каменем національної безпеки Росії".

Ядерні загрози РФ стають менш переконливими

Випробування російської міжконтинентальної ракети "Сармат" подаються Кремлем як доказ "стратегічної переваги". Однак, як писав колишній військовий британської армії, аналітик Хеміш де Бреттон-Гордон у своїй статті, за цією демонстрацією ховається протилежна реальність – наростаюче відчуття технічних проблем, військових провалів і ослаблення позицій Росії.

Аналітик зазначив, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про дальність польоту "Сармата", а також "неуразливість" ракети та її здатність обходити будь-які системи ПРО значною мірою розраховані на внутрішню аудиторію. Їхня мета – підтримати образ "сильного лідера" на тлі затяжної війни та зростаючих втрат.

