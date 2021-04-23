Туристи порушили правила і підходили контактувати з новонародженими тваринами.

У парку природи "Беремицьке" Чернігівської області загинув новонароджений муфлон. В результаті того, що відвідувачі погладили дитинча, мати відмовилася від нього і тварина не вижила.

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Зазначається, що нещодавно туристи порушили правила і підходили контактувати з новонародженими тваринами. У цей момент, як відомо, людина залишає на тварині свої запахи, після чого його мати відмовляється приймати дитинча.

"Дитинці муфлона це коштувало життя, за життя лошати польського коня зараз борються наші ветеринари. Дуже приємно, що прихильників екотуризму стає все більше і відвідувачів в нашому парку стає більше. Але наголошуємо: за дикою природою слід спостерігати, а не втручатися в її життя. Особливо в період тиші (коли у тварин поповнення)", — йдеться в повідомленні.

У парку закликали людей бути відповідальними, дотримуватися правил перебування в парку і не наближатися ближче, ніж на 20 метрів до тварин.

"Якщо хочете краще розглянути тварин, скористайтеся біноклем (є можливість орендувати в парку), але не наближайтеся ближче, ніж на 20 метрів до тварин", — зазначили в парку.

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Автор: Ірина Погоріла