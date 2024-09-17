Полярне сяйво над "Вернадським" було настільки потужним, що його можна було побачити неозброєним оком.

Біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиці спостерігали південне полярне сяйво. За даними науковців, це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище.

"До цього ж сяйва тут не бачили близько 10 років. Це пов'язано з тим, що район "Вернадського" розміщений досить далеко від південного магнітного полюсу, а також в нас постійно хмарно", - пояснили полярники.

За їх даними, для того, аби побачити полярне сяйво, має зійтися низка умов: сильні збурення магнітного поля Землі, не затягнуте хмарами небо, наявність темного часу доби (бо в період антарктичного літа біля станції майже весь час світло).

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"Цієї ночі в геомагнітній обсерваторії на "Вернадському" зафіксували магнітну бурю рівня К-7 за індексом Бартельса. Тож наші полярники одразу вирушили на те місце, де їм вдалося зазнімкувати сяйво місяць тому. І хоч на небі були смуги тонких хмар, а повний місяць яскраво освічував простір, однак близько 15 хвилин дослідники спостерігали унікальне явище", - розказали у Національному антарктичному науковому центрі.

На відміну від минулого разу, коли сяйво проявилося здебільшого на фото, нині зимівники бачили його неозброєним оком.

У серпні цього року наші полярники зафіксували рідкісне сяйво у небі. побачити його вдалося за допомогою фотоапарату.

За словами науковців, побачити сяйво очима і зафіксувати на фото – велика удача, бо здебільшого коли прилади показують значні зміни магнітного поля, то над "Вернадським" небо затягнуте хмарами, або ж літній період, коли майже весь час світло.

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