Наголошується, що лише за вибух нафтобази у Васильківцях обійдеться окупантам у 810 мільярдів гривень.

Проти Росії до Міжнародного суду піде не один позов, а щонайменше два. У Міністерстві захисту довкілля готують позов для компенсації шкоди, яку загарбники нанесли довкіллю.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра захисту довкілля Руслан Стрілець. За його словами, Росія повністю відплатить за скоєне.

Руслан Стрілець заявив, що лише за вибух нафтобази у Васильківцях обійдеться окупантам у 810 мільярдів гривень. Однак загарбники вчинили й низку інших екологічних злочинів. Зараз в уряді підраховують суму збитків.

"Окупанти обов’язково заплатять за заподіяну шкоду навколишньому середовищу України та всі злочини проти нашої держави", – заявив Стрілець.

Та разом з тим Стрілець наголосив, що зараз для життя та здоров'я українців екологічна ситуація є безпечною.

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