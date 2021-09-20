Самка каракурта звила гніздо біля насоса на приватному секторі.

Житель Одеської області похвалився несподіваною знахідкою - павуком-каракуртом, якого він знайшов на своїй ділянці.

Знімки небезпечного членистоногого Тарас Демидович з Ізмаїла опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Збираю насос від басейну і тут такий красень. Каракурт - отруйний павук. Його отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії і смертельна навіть для таких великих тварин, як верблюди та коні", - пише Демидович, закликавши жителів приватних будинків дотримуватися обережності.

Таке моторошне сусідство чоловіка не злякало, і він поселив павука в тераріум.

"Все закрито, професійний тераріум. Раніше там жили мурахи ... яйце дуже сильно оберігає", - додав Демидович.

Читайте такожПавуки з чотирма щелепами: українців попередили про отруйних істот, які стрибають та кусаються (фото)Втім, в коментарях під публікацією допустили, що на фотографіях може бути не каракурт, а інший павук з того ж роду-Latrodectus lilianae. Небезпека його отрути невідома.

Варто зазначити, що 2-сантиметрові каракурти (їх ще називають "чорними вдовами") є одними з найнебезпечніших видів павуків. Переважно вони поширені на півдні України та на узбережжі Азовського моря.

Нагадаємо, раніше цього року 50-річного жителя Дніпра госпіталізували через укус павука-каракурта.

Автор: Станіслав Кожемякін