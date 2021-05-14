Стадо з 18 диких слонів знайшли мертвим в індійському районі Нагаон штату Ассам.
Читайте такожВ Африці зафіксовано масове вимирання слонів при загадкових обставинахТрупи тварин в лісі виявили жителі прилеглого села. Це вперше за останні 20 років в Ассамі така велика кількість мертвих слонів була виявлена одночасно.
Міністр Ассама Хіманта Бісва Сарма сказав, що стурбований загибеллю такої величезної кількості слонів і що було призначено розслідування.
За попередніми даними, тварини могли загинути від удару блискавки в заповіднику Кандолім, передає Українська правда.
В Індії нараховується понад 27 тис. азіатських слонів. Близько 21% з них живуть в Ассамі.
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