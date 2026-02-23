Спалення символа зими і танці: як у Пирогові святкували Масницю 2026 (фоторепортаж)

Цього року українці з особливим ентузіазмом прощалися з зимою – аж надто затяжною і суворою вона виявилася.

У минулі вихідні в столичному Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові масштабно відсвяткували Масницю – свято проводів зими.

Побував на заході та фотокореспондент УНІАН.

Зокрема, учасники свята "Масниця. Колодій" в українських національних костюмах 21 лютого влаштували урочисту ходу музеєм, завершивши його яскравим дійством на головній галявині, з танцями та співами.

Усі бажаючі могли долучитися до святкування, а його кульмінацією стало спалювання солом'яного Коструба – символа зими.

Також гості могли поласувати варениками та млинцями.

Ну а найменші відвідувачі, схоже, навпаки раділи затяжній зимі та з ентузіазмам спускалися з гірок на санчатах.

Коли чекати на весну в Україні

Зима 2026 в Україні видалася рекордно суворою – таких затяжних снігопадів і морозів українців не бачили вже багато років. Тож недивно, що цього року завершення зими очікується з особливим нетерпіння.

Тим часом, синоптики починають давати оптимістичні прогнози. Так, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що вже цього тижня до України прийде метеорологічна весна.

Водночас відома синоптикиня Наталка Діденко раніше також розповіла, що з початку цього тижня в Україні стане тепліше, хоча потепління і супроводжуватиметься опадами та туманами.

