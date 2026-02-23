Контингент у Львові не потрібен: Зеленський відповів, де мають бути західні миротворці

Він зазначив, що на першій лінії оборони ніхто не хоче перебувати.

Розміщення миротворчого контингенту від союзників має бути якнайближче до лінії бойових дій. Про це в інтерв’ю BBC сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Франція та Велика Британія можуть виділити по бригаді, тобто це до 5 тисяч осіб. При цьому додав, що є сигнали й від інших держав, котрі готові посилити Україну своїм контингентом.

Зеленський наголосив, що в Україні хотіли б бачити миротворців ближче до лінії фронту. При цьому президент України зазначив, що якби, зокрема, Польща, яка ще не підтверджувала свою присутність, запропонувала розмістити контингент у Львові, то Україні це не потрібно.

Він підкреслив, що наша держава очікує на присутність партнерів там, де зберігається загроза. При цьому зазначив, що жодна країна не готова розмістити свої війська на першій лінії оборони.

"На першій лінії ніхто не хоче стояти. Але українці хотіли б, щоб поряд з ними були наші партнери, і це логічно", - наголосив Зеленський.

Західні миротворці в Україні

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що прагне стати першим очільником оборонного відомства, який розгорне британські війська в Україні після досягнення мирної угоди. За його словами, 2026 рік має стати "роком закінчення цієї жахливої війни".

Лондон уже виділив понад 250 млн доларів на підготовку власних збройних сил до потенційного розгортання. Кошти спрямують на модернізацію техніки, засобів зв’язку та закупівлю обладнання для протидії дронам.

Крім того, Велика Британія долучилася до спільного виробництва українського перехоплювача безпілотників на базі штучного інтелекту "Восьминіг", який здатен знищувати дрони Shahed за нижчою вартістю.

