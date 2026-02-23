Економіка РФ 'пожирає власні м’язи' заради виживання: фінансова криза можлива вже до літа

Гроші, що підтримують роботу заводів, ідуть на виробництво танків та іншої зброї, яка згодом знищується.

Через чотири роки після того, як Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну, економіка Росії увійшла в "зону смерті", пише видання Fortune.

"Російська економіка застрягла в тому, що можна назвати негативною рівновагою: вона підтримує себе, водночас поступово руйнуючи власне майбутнє", - повідомила наукова співробітниця Carnegie Russia Eurasia Center, колишня радниця Центрального банку РФ Олександра Прокопенко.

Економіка не перебуває на межі негайного обвалу, однак зростання ВВП зупинилося, нафтові доходи на тлі західних санкцій скоротилися вдвічі, а бюджетний дефіцит швидко вичерпує резерви.

Водночас сформувалися дві економічні системи: одна – військова та пов’язані з нею галузі, пріоритетні для Кремля; друга – всі інші сектори. Російська економіка тепер функціонує на тому, що можна назвати "військовою рентою" - бюджетні трансферти оборонним підприємствам, які генерують зарплати та економічну активність.

Втім, ці кошти спрямовуються на активи, призначені для руйнування. Гроші, що підтримують роботу заводів, ідуть на виробництво танків, бронетехніки та іншої зброї, яка згодом знищується або пошкоджується і не створює основи для майбутнього економічного зростання.

Аналогічно кошти, витрачені на залучення нових військових, не підвищують їхню продуктивність у цивільному секторі. Натомість багато хто гине або повертається з пораненнями. За оцінкою Center for Strategic and International Studies, загальні втрати російських військ становлять 1,2 мільйона осіб, з яких 325 тисяч - загиблі.

"Організм спалює власні м’язи заради енергії", – підсумувала Прокопенко.

Хоча центральний банк знизив процентні ставки для підтримки зростання, а Кремль намагається стримати бюджетний дефіцит, алі проблеми економіки РФ не вирішуються монетарною чи фіскальною політикою. Відсоткові виплати за держборгом цього року вже перевищать сукупні витрати на освіту та охорону здоров’я.

Втім, Путін не може просто зупинитися, адже економіка дедалі більше залежить від оборонного сектору, а демобілізація може спричинити кризу. Замість завершення війни він продовжує її, очікуючи, хто першим не витримає – Україна чи її західні партнери.

Тривожні сигнали в Росії

Останніми місяцями занепокоєння лунає й усередині Росії. За даними The Washington Post, російські чиновники попередили Путіна про ризик фінансової кризи вже до літа. Вони вказують на слабкі нафтові доходи, які в січні впали на 50% порівняно з минулим роком, та зростання бюджетного дефіциту – навіть після підвищення податків.

Один із московських бізнесменів повідомив, що криза може настати через "три-чотири місяці" на тлі розкручування інфляції. За його словами, закриваються ресторани, тисячі працівників звільняють. Через дорогі кредити та слабкий попит компанії скорочують робочий час або відправляють працівників у неоплачувані відпустки. Громадянам дедалі складніше обслуговувати кредити, що підвищує ризики для банківської системи.

Тим часом західні посадовці намагаються спростувати уявлення, що Росія перемагає. Україна нещодавно розпочала контратаку, скориставшись тим, що частина російських військ втратила доступ до супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX.

За оцінкою Інституту вивчення війни, з 1 січня Україна звільнила щонайменше 168,9 кв. км території на півдні. Заступниця керівника російського напряму в Інституті Крістіна Гарвард у колонці для New York Post зазначила, що російська армія нині зазнає більших втрат, ніж здатна компенсувати набором новобранців. На її думку, Путіну, можливо, доведеться розпочати обмежену хвилю мобілізації, аби підтримати війну, а його жорстка риторика на переговорах – радше блеф.

Проблеми економіки РФ - останні новини

Економіка Росії може наблизитися до "точки неповернення" упродовж 2026 року через надмірний перекос на користь воєнного виробництва за рахунок цивільного сектору, заявив спеціальний посланець Європейського Союзу з питань санкцій Девід О’Салліван.

Після шоку від перших жорстких санкцій у 2022 році військові витрати Росії різко зросли, а економіка пережила бурхливе зростання - до 2025 року РФ стала дев'ятою за величиною економікою світу, обігнавши Канаду і Бразилію. Але подальше зростання російської економіки зараз здається малоймовірним. Більш того, в 2026 році з'явилися явні ознаки того, що вона зайшла в глухий кут.

