Зеленський назвав умову переходу всіх військових на контракт

За його словами, наразі в України недостатньо коштів, аби перевести усю армію на контрактну службу.

Президент Володимир Зеленський повідомив, за яких умов можуть відбутися зміни в армії, а зокрема, переведення служби з мобілізаційної на контрактну. Як сказав глава держави в інтерв’ю для BBC, Європа допомагає Україні з грошима, у тому числі виділяє кошти для закупівлю засобів протиповітряної оборони в США в медах програми PURL.

"Чи достатньо? По-різному. Є держави, про які можна сказати, що дають достатньо, бо вони виділяють багато коштів як для однієї країни. А є ті, хто дає дуже мало. А є ще й ті, хто блокує допомогу. Цим країнам достатньо було б і нічого не робити, а вони, навпаки, роблять погане. Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? Сто відсотків, бо ми не маємо однакової кількості зброї з Російською Федерацією", - наголосив він.

При цьому, президент повідомив за яких обставин Європа може допомогти Україні з фінансуванням українських військовослужбовців.

"А коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію - або коли ми переведемо нашу армію - з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують", - відзначив президент.

Заяви Зеленського про ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявляв, що Україна буде зберігати чисельність армії на рівні 800 тис військових. При цьому, з мобілізаційної до контрактної армії зміни будуть відбуватися після закінчення війни або після запровадження припинення вогню. На переконання глави держави, заохочувати доєднуватись до війська треба високими зарплатами.

