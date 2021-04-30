Таким чином зрізане гілля отримало друге життя.

Незвичну виставку екоскульптур відкрили у Луцьку. Тут коні, мавки та риба - і все це з обрізаних гілок.

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Матеріал майстрам звозили вантажівками, а ті працювали по кілька днів. На деякі об'єкти пішло до мільйона гілок. Таким чином зрізане гілля отримало друге життя.

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Автор: Ольга Робейко