У Луцьку відкрили виставку екоскульптур з гілля
Незвичну виставку екоскульптур відкрили у Луцьку. Тут коні, мавки та риба - і все це з обрізаних гілок.
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Матеріал майстрам звозили вантажівками, а ті працювали по кілька днів. На деякі об'єкти пішло до мільйона гілок. Таким чином зрізане гілля отримало друге життя.
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