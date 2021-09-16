Київське повітря найбільше забруднене діоксидом азоту, повідомив Микола Кульбіда / ілюстративне фото Facebook/Олександр Зінченко

Повітря в Києві через автотранспорт найбільше забруднений діоксидом азоту. Кількість діоксиду азоту в повітрі в столиці в чотири рази перевищує рівень гранично допустимої середньодобової концентрації.

Київське повітря також серйозно забруднене формальдегідом, розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в деяких місцях рівень формальдегіду перевищує норму у два-три рази, а місцями – досягає критичної позначки.

"...діоксиду азоту... тут є перевищення в чотири рази гранично допустимих середньодобових концентрацій. Тому це найбільший забруднювальний елемент", – сказав співрозмовник.

Читайте такожКиїв увійшов до двадцятки міст з найбільш забрудненим повітрямГлава Гідрометцентру додав, що, якщо проаналізувати все, то ситуація з повітрям у столиці є цілком нормальною.

"...якість повітря може погіршуватися. Це пов'язано як з погодними причинами, так і з деякими іншими, наприклад, викиди забруднювальних речовин автотранспортом", – зазначив Кульбіда.

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року повітря в Києві стало набагато гіршим – у ньому знайшли значну концентрацію продуктів горіння. Якість повітря погіршилася через пожежі в Чорнобильській зоні та у Житомирській області.

Микола Кульбіда говорив, що забруднене столичне повітря вітер переносив на території Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської та інших областей України.

Що таке діоксид азоту та формальдегід довідка УНІАН

Діоксидом азоту називають неорганічну сполуку азоту з киснем, повідомляє Вікіпедія. В результаті такого з'єднання з'являється отруйний червоно-бурий газ з різким неприємним запахом чи жовтувата рідина.

Формальдегід – це органічна сполука, вона є безбарвним газом, який має різкий неприємний запах. Цей газ отруйний у великих концентраціях.

Автор: Екатерина Присяжнюк