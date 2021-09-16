У столиці в деяких місцях "зашкалює" рівень небезпечного газу, поділився директор Гідрометцентру.

Повітря в Києві через автотранспорт найбільше забруднений діоксидом азоту. Кількість діоксиду азоту в повітрі в столиці в чотири рази перевищує рівень гранично допустимої середньодобової концентрації.

Київське повітря також серйозно забруднене формальдегідом, розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в деяких місцях рівень формальдегіду перевищує норму у два-три рази, а місцями – досягає критичної позначки.

"...діоксиду азоту... тут є перевищення в чотири рази гранично допустимих середньодобових концентрацій. Тому це найбільший забруднювальний елемент", – сказав співрозмовник.

Читайте такожКиїв увійшов до двадцятки міст з найбільш забрудненим повітрямГлава Гідрометцентру додав, що, якщо проаналізувати все, то ситуація з повітрям у столиці є цілком нормальною.

"...якість повітря може погіршуватися. Це пов'язано як з погодними причинами, так і з деякими іншими, наприклад, викиди забруднювальних речовин автотранспортом", – зазначив Кульбіда.

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року повітря в Києві стало набагато гіршим – у ньому знайшли значну концентрацію продуктів горіння. Якість повітря погіршилася через пожежі в Чорнобильській зоні та у Житомирській області.

Микола Кульбіда говорив, що забруднене столичне повітря вітер переносив на території Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської та інших областей України.

Що таке діоксид азоту та формальдегід – довідка УНІАН

Діоксидом азоту називають неорганічну сполуку азоту з киснем, повідомляє Вікіпедія. В результаті такого з'єднання з'являється отруйний червоно-бурий газ з різким неприємним запахом чи жовтувата рідина.

Формальдегід – це органічна сполука, вона є безбарвним газом, який має різкий неприємний запах. Цей газ отруйний у великих концентраціях.

Автор: Екатерина Присяжнюк