Кліматологи були здивовані тим, наскільки ефект поширення пилу вплинув на танення снігу і льоду.

Гімалайський сніг і лід, які припадають пилом, тануть набагато швидше, виснажуючи життєво важливі запаси прісної води.

Про це повідомляє Meteoprog.ua з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature Climate Change.

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Повідомляється, що зимові снігопади і весняне танення снігу забезпечують більше половини потреби в прісній воді приблизно 700 млн людей у Південній Азії. За останні 30 років обсяги снігових і крижаних запасів в високогір'ях Азії значно знизилися.

Посилене танення особливо помітно на висоті близько 4,5 тис. метрів. Пил вважається природним явищем, але людська діяльність стала більш активною і охопила нові території. Нераціональне землекористування призвело до утворення більшої кількості пилу, а підвищення температури змінило циркуляцію повітря.

Кліматологи були здивовані тим, наскільки ефект поширення пилу вплинув на танення снігу і льоду. Прогнозується, що втрати снігових запасів, викликані пилом, можуть відзначатися і на гірських хребтах середніх широт.

Танення льоду в Арктиці

Танення льодовиків в Арктиці призводить до зниження здатності криги відбивати сонячне проміння з поверхні планети. А це спричинює підвищення температури повітря.

За таких темпів глобального потепління через 10 тисяч років Землю чекає додаткові 0,43 тепла за Цельсієм або на 29%, а найближчі 10 років – в середньому на 0,19 градуса.

При цьому на екваторі потепління складе +0,2, а в районах Гренландії та Західної Антарктиди – майже +5.

Крім того, танення льоду призведе до збільшення концентрації водяного пару в атмосфері, що затримує тепло на земній поверхні.

Зміни клімату в майбутньому будуть, зокрема, залежати від обмежень на вихлопні гази. На сьогодні в головних країнах, які «постачають» довкіллю шкідливий газ ці обмеження майже відсутні, і нинішній вміст вуглекислого газу в атмосфері побив рекорд за останні 23 мільйони років.

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Автор: УНІАН