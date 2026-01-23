Останній притулок крихітних птахів: природоохоронці поспішають відновити стародавній ліс

У дикій природі залишилося всього від 150 до 200 особин.

Глибоко в еквадорських Андах зберігся стародавній ліс - заповідник Янакоча, який став останнім притулком для чорногрудої колібрі-пухоніжки (Eriocnemis nigrivestis). Як пише The Independent, крихітний птах завдовжки лише 9 сантиметрів балансує на межі зникнення. За даними Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), у дикій природі залишилося всього від 150 до 200 особин.

Заповідник Янакоча був заснований 25 років тому Фундацією Jocotoco і з того часу перетворився на ключовий осередок збереження біорізноманіття Анд.

Цей вид колібрі легко впізнати за характерними білими "штанцями" з пір’я на лапках, які різко контрастують із глибоким металево-чорним забарвленням грудей і бронзово-зеленими крилами. Вид перебуває під серйозною загрозою через вирубування високогірних лісів під пасовища та сільське господарство.

За словами Ширлі Фарінанго з Фундації птахів і охорони природи, тиск особливо сильний через вузьку екологічну нішу, яку займає цей птах – на висоті від 3 000 до 3 500 метрів над рівнем моря. Саме ці території, зазначає вона, є "найпривабливішими" для перетворення на сільськогосподарські угіддя.

На схилах вулкана Пічінча, приблизно за 45 кілометрів на північний захід від Кіто, природоохоронці нині поспішають відновити вкритий хмарами гірський ліс. Адже для "найменших фей" Анд ці густі дерева – не просто середовище існування. Це їхній останній шанс на виживання.

Єдина землерийка Ефіопії

Нагадаємо, на півдні Ефіопії вчені виявили крихітну землерийку, яка важить стільки ж, скільки кубик цукру, а довжина її тіла - всього 5 см. Наукова видова назва цієї дивовижної істоти – stanleyi, що є даниною поваги Вільяму Стенлі – еволюційному біологу, який у 2015 році, під час польових досліджень в іншому районі Ефіопії, зловив схожу землерийку. На жаль, вона незабаром померла. Цей молодий дорослий самець став голотипом - єдиним екземпляром, на основі якого був створений новий вид.

