В Ефіопії знайшли тварину вагою з кубик цукру: вчені заявили про відкриття нового виду

Однин з найменших ссавців у світі був виявлений - і важить він всього 3 грами.

На півдні Ефіопії після десяти років досліджень вчені виявили крихітну землерийку, яка важить стільки ж, скільки кубик цукру, а довжина її тіла становить всього 5 см.

"Я ніколи не забуду цей момент. Маленька землерийка виглядала так, ніби ми бачили її тільки один раз", – прокоментував Йонас Мехерету, пише Discoverwildlife.

Її наукова видова назва stanleyi – данина поваги Вільяму Стенлі – еволюційному біологу, який у 2015 році, під час польових досліджень в іншому районі Ефіопії, зловив схожу землерийку, але незабаром вона померла.

Генетичний і морфологічний аналіз показав, що землерийки, спіймані в 2015 році і зараз, належали до одного і того ж виду – і були новими для науки.

Особа, молодий дорослий самець землерийки, спійманий Стенлі в 2015 році, стала голотипом - єдиним екземпляром, на основі якого був створений новий вид.

"Я подумав: "Ух ти, який захоплюючий час для біолога!" Ми все ще живемо в епоху, коли можемо насолоджуватися відкриттям нових видів, найфундаментальнішої одиниці біорізноманіття", - прокоментував Еван Крейг, провідний автор дослідження і еволюційний еколог з Массачусетського університету.

Видання зазначило, що незважаючи на свої крихітні розміри, це не найменший вид землерийок у світі. Наразі це звання належить етруській землерийці, середня довжина тіла якої становить всього 4 см, а середня вага - всього 1,8 г.

