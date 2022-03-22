З фонду вже зробили перші перекази нужденним зоопаркам.

Європейська асоціація зоопарків і акваріумів (EAZA) зібрала понад 600 000 доларів на допомогу українським зоопаркам, що постраждали від вторгнення Росії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як йдеться в заяві асоціації, з фонду вже зробили перші переклади нужденним зоопаркам.

"Ці перекази призначені для того, щоб дозволити зоопаркам покрити витрати на поповнення запасів, поки банківські послуги все ще доступні", - зазначили в організації.

Пожертви надійшли після того, як місцеві зоопарки, в тому числі Миколаївський зоопарк, розмістили в мережі прохання про допомогу. Залучити вдалося понад 600 тисяч доларів.

"Надзвичайний фонд зоопарків України EAZA залучив 576 371 євро (635 000 Доларів США) від дуже великої кількості індивідуальних та інституційних донорів. Це екстраординарний і скромний результат, який допоможе надати негайну і довгострокову допомогу нашим колегам в Україні", - зазначили в EAZA.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що Миколаївський зоопарк під бомбардуванням з початку війни. Його персонал був або евакуйований, або залучений до боротьби з вторгненням Росії.

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