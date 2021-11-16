Попередні господарі тримали маленьке левеня на прізвисько Сімба задля того, щоб розважати гостей.

Маленьке врятоване левеня, яке жило на території ресторану на Прикарпатті, забрали до харківського еко-парку.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Попередні господарі тримали маленьке левеня на прізвисько Сімба задля того, щоб розважати гостей. Однак знайшлися небайдужі люди, які пошкодували тварину та викупили її.

Повідомляється, що маленькому левеняті близько чотирьох місяців. У харківському еко-парку воно має прожити до кінця року, а потім його хочуть відправити в Африку. Там вже тварина у одному з великих природних парків буде адаптуватись до проживання у дикій природі.

Як повідомляв УНІАН, в харківський екопарк прибула велика група нових тварин з Єрусалимського зоопарку. Серед прибулих тварин - гігантські кенгуру, лемури двох видів та південноамериканські мавпочки. Новосели вже пройшли карантин і тепер обживаються у своїх вольєрах, звикають до сусідів та зоокіперів. Як розповіли фахівці екопарку, формування пар для поповнення резервних популяцій рідкісних тварин – це важлива складова їхньої роботи щодо збереження видової різноманітності.

Також нагадаємо, нещодавно у харківському екопарку з'явилося на світ дитинча тапірів. Це перший тапір, народжений в Україні за останні 20 років.

Автор: Олег Давигора