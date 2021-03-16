Висока частота недавніх посух в Європі була безпрецедентною навіть у порівнянні з серйозними історичними посухами, такими як посуха епохи Відродження на початку 16 століття.

Дослідження показують, що серія найсильніших посух і потеплінь в Європі з 2014 року є найбільш екстремальною за більш ніж 2000 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, в ході дослідження були вивчені річні кільця дерев, що датуються часом Римською імперією.

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Для порівняння було проаналізовано 27000 річних кілець 147 дубів. Для цього використовувалися живі дуби минулого століття, деревина старих будівель, наприклад церков, середньовічний дуб, який зберігався в річкових відкладеннях або в гравійних ложах, а також деревина, яка використовувалася для будівництва колодязів за часів Римської імперії.

Вчені заявили, що глобальне потепління було найбільш вірогідною причиною недавнього підвищення екстремальної спеки.

За словами дослідників, хвилі тепла мали руйнівні наслідки, викликаючи ранню смерть тисяч людей, знищуючи посіви й провокуючи лісові пожежі.

Дослідження показало, що висока частота недавніх посух в Європі була безпрецедентною навіть у порівнянні з серйозними історичними посухами, такими як посуха епохи Відродження на початку 16 століття.

Вчені-кліматологи прогнозують в майбутньому більш екстремальні та частіші хвилі тепла і посухи.

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Переклад: Катерина Лиманська