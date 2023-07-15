Стало відомо, що залишилось на дні колишнього водосховища.

На думку вчених, наслідки підриву дамби Каховської ГЕС, який 6 червня вчинили російські окупанти, торкнуться навіть Середземного моря. Про це "Суспільному" розповів старший науковий співробітник кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету Євген Коржов.

За його словами, через теракт забруднена екосистема та знищене біорізноманіття гирлового регіону пониззя Дніпра та наслідки техногенної катастрофи будуть давати про себе знати ще багато років.

"Наслідки настільки великі, що торкнулись не лише території зони ураження від Запоріжжя до Дніпро-Бузького лиману, а й відповідають певним негативним характеристикам навіть у Чорному морі й доходять вже до Середземного моря", - наголошує він.

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Вчений акцентує, що Каховського водосховища більше не існує, та відновити його у тому масштабі, в якому воно існувало, вже неможливо.

Наразі поверхня цього колишнього водного об’єкту являє собою зцементований органічний мул, а у глибших прошарках - "законсервовані" відмерлі частини тварин, рослин, які не розкладені. "Після кожного дощику вони будуть вимиватись і потрапляти до водної течі Дніпра. Заражатимуть її й забруднюватимуть", - каже Коржов.

Крім того, на Херсонщині знищені зрошувальні системи - самі по собі споруди не можуть працювати без води. Як пояснює вчений, джерела живлення цих зрошувальних систем були розраховані на певний рівень води у Каховському водосховищі, але цього рівня вже немає.

За даними Коржова, після теракту рівень у водосховищі - нижче 4 метрів, а повинен бути не менш 16 метрах (запроектовано по Балтійській системі).

"Тобто усе зрошення зараз у стані зневоднення, тобто немає води для питних, соціальних потреб", - наполягає Коржов.

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через цей теракт сталася штучна повінь, бурхливий потік зірвав тисячі тонн грунту з великої площини разом зі всіма представниками флори та фауни. Розмиті цвинтарі, склади з добривами, вигрібні ями тощо. Сталося затоплення (підтоплення) понад 80 населених пунктів правобережжя та лівобережжя.

Загинули люди, багато громадян залишилось без житла, бо після сходу води певна частина будинків зруйнована. Тисячі тварин та птахів (свійських та диких) загинули, їхні трупи прибивало навіть до узбережжя Одещини.

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