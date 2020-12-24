Дмитро Кашпор навів кілька прикладів зростання вітчизняних господарств завдяки співпраці з компанією.

Компанія «Адама Україна» — один із лідерів вітчизняного ринку ЗЗР — планує наступного року вивести на вітчизняний ринок два нових продукти — фунгіцид АКАДІЯ та гербіцид на сою — ЕВЕНТУС. За прогнозами компанії, в 2021 році вітчизняні сільгоспвиробники мають повернутися саме до виробництва сої.

Про це в інтерв’ю виданню AgroPortal.ua повідомив генеральний директор «Адама Україна» Дмитро Кашпор.

Компанія також має намір розвивати свої комплексні додаткові сервіси — так звані Агропакети. «Флагманський Агропакет ADAMA АВАНС протягом багатьох років дозволяє вирішити аграріям питання отримання додаткових обігових коштів для ведення бізнесу чи завершення інвестиційних проектів. Також ця програма дозволяє притримати врожай, очікуючи на кращу ціну. За цим Агропакетом ми здійснили авансування на суму більше ніж $40 млн», — наголосив гендиректор компанії.

Дмитро Кашпор навів кілька прикладів зростання вітчизняних господарств завдяки співпраці з компанією. «Наприклад, ФГ «Урожай» з Сумської області близько шести років тому почало роботу з технологічними рішеннями ADAMA. Останні 5 років господарство має найвищі показники врожайності в області по основним культурам — кукурудза, соняшник, цукрові буряки, в тому числі і завдяки якісним продуктам та технологічному супроводу команди ADAMA», — розповів Кашпор.

«Кредитний портфель «Адама Україна» цього року досяг майже $100 млн, тому, якщо ми говоримо про сільське господарство України, то ADAMA є великим інвестором. У цілому в Україні під аграрні розписки видано $1,2 млрд, що свідчить про те, що інструмент масово використовується в Україні. Час на видачу розписки складає 5 днів, тобто це ефективно та оперативно. Вартість на оформлення складає 0,5%. Якщо говорити про партнерів ADAMA, то ми беремо на себе витрати, пов’язані з оформленням аграрних розписок», — розповідає топ-менеджер.

Пріоритетний для компанії сегмент — це власник середнього господарства, який обробляє від 700 га до 5 тис. га. «Він сам керує бізнесом, приймає рішення і дуже часто є або був агрономом у власному господарстві. Близько 30% нашого бізнесу в Україні доводиться саме на такі господарства», — говорить топ-менеджер. Загалом, за його словами, позиція «Адама Україна» полягає в тому, що лише тісна і довготривала співпраця з агровиробником є пріоритетом і запорукою успіху компанії ADAMA.

Говорячи про виклики-2020 для свого бізнесу, гендиректор компанії окремо зупинився на невиконанні форвардних контрактів, що цьогоріч є нагальним питанням для аграрного сектора в цілому. «Це стало дещо неочікуваним для нас. Ми мали 20-30 клієнтів, з якими провели складні, але в результаті успішні перемовини, в ході яких дійшли прийнятних для нас і наших партнерів компромісних рішень щодо виконання взятих на себе зобов’язань», — розповів Дмитро Кашпор.

Проблеми з форвардними контрактами, пов’язані з кількома факторами — насамперед, це ментальний та репутаційний аспекти. «Деякі виробники вважають, що взяті зобов’язання можна певним чином обійти і не виконувати. При цьому, досвід «Адама Україна» цього року показує, що саме ті клієнти, які постраждали від посухи по максимуму сумлінно виконували свої зобов’язання, відправляючи усе до останньої зернини». За його словами, проблема виникла в інших регіонах, де, насправді, аграрії постраждали від посухи частково.

Також зіграв ціновий аспект: фермери підписували контракти на кукурудзу у травні-червні за ціною 160 $/т. «Це була гарна ціна, ніхто не очікував, що глобальний гравець КНР зламає усі моделі. Виробники, коли побачили вищі ціни, почали шукати рішення, щоб не втратити шанс: малювати неіснуючий форс-мажор, продавати кукурудзу за кеш», — пояснює пан Кашпор.

Щодо наслідків такої ситуації пан Кашпор відзначив, що міжнародні трейдери зроблять висновки після сезону 2020 року і ставлення до України буде змінено не на краще.

«Коли ми показуємо, що Україна — це ризикова країна щодо виконання взятих на себе зобов’язань, у наступні три-чотири роки ми це відчуємо в ціновій політиці та продаватимемо продукцію з дисконтом, який захищатиме міжнародних гравців від непрогнозованості українських партнерів», — зазначив він.

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Автор: УНІАН