Зниження ставки ПДВ до 14% на деякі види сільгосппродукції виведе агросектор з тіні, створить рівні податкові умови та збільшить обігові кошти агровиробників. А це в свою чергу стимулюватиме розвиток агросектору.

Про це наголосили сільгоспвиробники і закликали президента якнайшвидше підписати прийнятий депутатами законопроєкт №3656.

Зменшення ставки ПДВ, пояснюють аграрії, не призведе до втрат бюджету, а заощаджені кошти сільгоспвиробники матимуть змогу спрямувати на розвиток, модернізацію господарств.

"Втрат бюджету не передбачається, оскільки ставка ПДВ на товари кінцевого споживання залишається на рівні 20%. Відповідно, не зміниться і ціна на товари, а до державного бюджету продовжуватиме надходити 20% з готової продукції. Держава отримає те, що має отримати, адже кінцеве ПДВ сплачує покупець. Виробник отримає збереження оборотних коштів, їх економію. Це дасть можливість, особливо у весняний період, не "вимивати" гроші з обороту, не брати додаткових кредитів", – зазначає керівник ТОВ "Агро-Класік" з Рівненщини Володимир Присяжненко.

Окрім цього, зниження ставки ПДВ – це серйозний крок до детінізації ринку зерна. Адже 40% землі наразі обробляється "в чорну". Продукція з цих земель ніде не обліковується і, відповідно, до бюджету не сплачуються податки.

"Зниження ставки ПДВ робить непривабливими так звані "скрутки" — шахрайські схеми по нелегальному збуту зерна, в результаті яких із держбюджету експортеру повертається ПДВ, яке насправді не було сплаченим. Це (ред. "закон") дозволить вивести з тіні чимало агровиробників. Це буде підштовхувати тих, хто знаходиться в "тіні", працювати офіційно", – зазначає керівник ФГ "Аделаїда" з Херсонщини Сергій Рибалко.

Зниження ставки ПДВ на проміжну сільгосппродукцію підтримала провідна громадська спілка Всеукраїнська Аграрна Рада. Разом з тим, асоціація виступила за зниження ставки податку на готову продукцію. Зокрема молочку (молоко, сметану, сир, масло), м'ясо ВРХ та свиней; ковбаси та субпродукти з відповідного м'яса та цукор. Це сприятиме зниженню ціни на зазначені продукти в магазинах та підвищить купівельну спроможність українців.

Нагадаємо, 17 грудня 255 народних депутатів підтримали у другому читанні та в цілому законопроєкт №3656 про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставки ПДВ з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.

Закон встановлює ставку ПДВ у розмірі 14% за операціями поставки і ввезення в Україну такої сільгосппродукції: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі); 0401 (у частині незбираного молока), 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби), 1204 00 (насіння льону), 1205 (насіння свирiпи та ріпаку), 1206 00 (насіння соняшнику), 1207 (насіння і плоди інших олійних культур), 1212 91 (цукрові буряки).

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Автор: УНІАН