Ціни на моркву зараз знаходяться в діапазоні від 7 до 11 грн/кг.

Сьогодні в Україні ціна на моркву в середньому у 2,2 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляють аналітики порталу East-fruit.

За їх словами, ціни на моркву в Україні почали підвищуватися напередодні новорічних свят, при цьому темпи торгівлі в останні 2 тижні також поступово зростають.

"Підвищення цін на дану продукцію експерти пояснюють тим, що у багатьох місцевих виробників закінчуються запаси якісної моркви, при цьому оптові компанії та роздрібні мережі почали активно поповнювати запаси даного коренеплоду після новорічних свят", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що ціни на моркву зараз знаходяться в діапазоні від 7 до 11 грн/кг, з кінця грудня минулого року морква подорожчала в середньому на 19%.

"Більшість ключових гравців ринку сходяться на думці, що поточне подорожчання є тимчасовим, і більш активного зростання цін слід очікувати все ж трохи ближче до кінця сезону", - поділилися прогнозом аналітики.

Моніторинг та держрегулювання цін:

12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі та на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.

Також 12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.