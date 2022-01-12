Сьогодні в Україні ціна на моркву в середньому у 2,2 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року.
Про це повідомляють аналітики порталу East-fruit.
За їх словами, ціни на моркву в Україні почали підвищуватися напередодні новорічних свят, при цьому темпи торгівлі в останні 2 тижні також поступово зростають.
"Підвищення цін на дану продукцію експерти пояснюють тим, що у багатьох місцевих виробників закінчуються запаси якісної моркви, при цьому оптові компанії та роздрібні мережі почали активно поповнювати запаси даного коренеплоду після новорічних свят", - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що ціни на моркву зараз знаходяться в діапазоні від 7 до 11 грн/кг, з кінця грудня минулого року морква подорожчала в середньому на 19%.
"Більшість ключових гравців ринку сходяться на думці, що поточне подорожчання є тимчасовим, і більш активного зростання цін слід очікувати все ж трохи ближче до кінця сезону", - поділилися прогнозом аналітики.
Моніторинг та держрегулювання цін:
12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі та на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.
Також 12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.