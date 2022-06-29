Це буде можливо у разі, якщо сторони конфлікту досягнуть домовленостей про вивезення українського зерна морем.

Британія може направити літаки для патрулювання маршрутів, якими просуватимуться судна з українським зерном.

Як повідомляє Sky News, про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

За його словами, розвідувальні літаки Rivet Joint або P8 Poseidon могли б патрулювати райони Чорного моря. Це буде можливо у разі, якщо сторони конфлікту досягнуть домовленостей про вивезення українського зерна морем.

Він зазначив, що головна роль Британії у такій операції може полягати у "розвідці та спостереженні за безпекою". При цьому він зазначив, що ймовірність відправлення британських військових кораблів до Чорного моря не розглядається.

"Ми не збираємося посилати наші кораблі в Чорне море, тому що це означало б, що ми маємо попросити Туреччину зняти блокаду", - заявив міністр.

Нагадаємо, що за останніми даними, Росія вивезла не менше 400 тисяч тонн українського зерна.

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