У супермаркетах вартість сливи становить від 12 до 25 грн/кг.

На початку вересня в Україні в півтора раза зменшилася оптова ціна слив.

Про це повідомляє East-fruit.com.

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На цей момент вартість слив в супермаркетах становить від 12 до 25 грн/кг.

В Україні ціни на сливу зараз рекордно низькі. Вони становлять близько $0,26/кг, а ще двома тижнями раніше були на рівні $0,22/кг. Таких цін в Україні не було як мінімум в останні 4 роки.

Обвал цін на кавуни:

На початку серпня 2021 року з Херсона до Києва відправили традиційну баржу з кавунами. 500 тонн кавунів вантажили цілий день. Сорт один - смугастий херсонський.

16 серпня 2021 року до Києва по річці Дніпро відправили ще одне судно з 350 тоннами херсонських кавунів.

В останні дні серпня торгові мережі Києва знизили ціни на кавуни.

Автор: Олена Коваленко