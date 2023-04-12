Аграріїв звільнили від сплати податків за заміновані та окуповані землі.

Парламент України схвалив законопроект № 7632 про звільнення фермерських господарств від сплата податків на заміновані, забруднені та окуповані сільгоспземлі.

Як повідомляється на урядовому порталі, документ звільняє від необхідності вносити плату за землю, мінімальне податкове зобов'язання і єдиний податок за сільськогосподарські угіддя, розташовані на територіях, де ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ, і за землі, що знаходяться в консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами.

За словами міністра агрополітики Миколи Сольського, необхідність платити податки за землі, які фактично неможливо використовувати, могла підштовхувати фермерів до обробки замінованих полів, що небезпечно для життя.

Відео дня

Мінагрополітики ініціює окрему процедуру моніторингу використання таких земельних ділянок для прозорості застосування норм нового закону, додав міністр.

Податки під час війни

18 березня 2022 року Уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%.

28 січня 2023 року Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді внести зміни до податкового законодавства в частині оподаткування в період дії воєнного стану, зокрема скасувати мораторій на перевірки та деякі податкові пільги.

1 лютого 2023 року з'явилася інформація про те, що Кабінет міністрів України готується повернути оподаткування громадян і бізнесу на довоєнний рівень з 1 липня. Повідомлялося, що законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу та низки законів, якими передбачено з 1 липня 2023 року скасування дії окремих норм законодавчих актів, запроваджених на період до припинення або скасування воєнного стану на території України.

Вас також можуть зацікавити новини: