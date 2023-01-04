У Мінагрополітики прогнозують, що підвищення цін на продукти коливатиметься на рівні близько 3-5%

Удари Росії по енергосистемі України неминуче спровокують подорожчання продуктів в Україні через відключення електроенергії та перехід сільгоспвиробників на генератори.

Як заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, істотного скорочення виробництва за останні кілька місяців не відбулося, проте перебої з електропостачанням для виробництв можуть бути критичними, повідомляє прес-служба Мінагрополітики

"Ми підрахували, що підвищення буде коливатися на рівні близько 3-5%... У нас є кілька стратегій: одна з них - це забезпечити виробництва генераторами. Також міністерство приймає заявки, зокрема, від тваринницьких ферм для включення їх до переліку критичної інфраструктури. Нам дуже важливо забезпечити електроенергією всі виробничі цикли", - сказав перший заступник міністра.

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Ціни на продукти під час війни:

З початку війни в Україні продукти подорожчали на 36,1%, у тому числі ціни на яйця зросли на 81,4%, на фрукти – на 62,6%, овочі – на 78,8%.

В Україні споживчі ціни в листопаді 2022 року зросли на 26,5% порівняно з листопадом 2021 року. Однак за підсумками грудня 2022 року очікувалось, що інфляція не перевищить 30%.

У грудні 2022 року вартість продовольчого кошика зросла в середньому на 38-39% порівняно з минулорічним показником.

На початку грудня 2022 року стало відомо, що в Україні поступово знижуються ціни соціально важливі продукти.

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