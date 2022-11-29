Стало відомо, скільки коштують цитрусові та банани наприкінці листопада, і в якій торговій мережі вони дешевші.

В Україні у листопаді змінилися не лише ціни на овочі. Так, великі українські супермаркети оновили ціни на фрукти.

За даними сайту Мінфіну, найбільше ціни знизилися на цитрусові.

Так, середня вартість бананів впала із 63,45 грн/кг до 59,90 грн/кг. Вони продаються за однаковою ціною у таких супермаркетах, як "Ашан", "Метро" та "Новус".

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Індекс споживчих цін на банани у листопаді 2022 склав 91,88%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зменшились на -8,12%. В жовтні 2022 цей індекс відносно попереднього місяця складав 113,53%.

Найзначніше, порівняно з минулим місяцем, знизилися ціни на мандарини. Якщо в середньому у жовтні його можна було купити за ціною 100 грн, то до кінця листопада за кілограм мандаринів попросять 55,60 грн.

Крім того, індекс споживчих цін на мандарини у листопаді 2022 склав 76,05%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зменшились на -23,95%. В жовтні 2022 цей індекс відносно попереднього місяця складав 133,82%.

Разом з тим, в українських супермаркетах також впала ціна і на лимони. Популярний в осінньо-зимовий період фрукт можна придбати в середньому за 59,72 грн. При цьому, найдешевше вони продаються в "Ашані" та "Метро".

Індекс споживчих цін на лимони у листопаді 2022 склав 89,53%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зменшились на -10,47%. В жовтні 2022 цей індекс відносно попереднього місяця складав 100,71%.

Знизилася ціна і на апельсини. В Auchan та Varus їх можна придбати за найнижчою ціною - 59,90 грн. В середньому їх ціна впала на 13 грн - з 78,27 грн до 64,80 грн за кілограм.

Індекс споживчих цін на апельсини у листопаді 2022 склав 92,25%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зменшились на -7,75%. В жовтні 2022 цей індекс відносно попереднього місяця складав 98,99%.

Раніше УНІАН писав, що за січень-серпень найбільша частка -10% - у структурі імпорту сільгосппродукції в Україні припала на продукцію групи "фрукти та горіхи" в основному за рахунок цитрусових, бананів та інших екзотичних плодів.

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