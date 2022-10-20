Основним постачальником продукції цієї групи в Україну вже понад десять років залишається Туреччина.

За січень-серпень найбільша частка-10% - у структурі імпорту сільгосппродукції в Україні припала на продукцію групи "фрукти та горіхи" в основному за рахунок цитрусових, бананів та інших екзотичних плодів.

Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", посилаючись на старшого наукового співробітника відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Богдана Духницького.

Як зазначив експерт, за даними Державної митної служби України, в січні-серпні обсяги імпорту плодів і горіхів склали 398 млн дол., що фактично на 16% менше відповідного показника 2021 року в 471 млн дол.

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За словами Духницького, основним постачальником продукції цієї групи в Україну вже понад десять років залишається Туреччина, з якої за вісім місяців Цього року імпортовано понад 126 тис.тонн фруктів. Частка Туреччини у вартості вітчизняного імпорту плодів склала 27,1%.

Також значні закупівлі фруктів українські компанії здійснили в Еквадорі (15,3%), Єгипет (6,8%), Греції (6,0%), Колумбії (5,5%), Іспанії (4,9%) і Коста-Ріці (4,1%). Сукупно ці сім країн сформували майже 70% вартості імпорту продукції даної групи до України.

"Найбільшим попитом серед плодово-ягідної продукції в нашій країні традиційно користуються цитрусові та банани, які в січні-серпні 2022 року сформували майже 3/5 вартості її імпорту. Якщо в імпорті цитрусових більш ніж половина обсягів стабільно належать Туреччині, то закупівлі бананів Україна здійснює переважно в країнах Латинської Америки, зокрема Еквадорі, Колумбії та Коста-Ріці, які цього року забезпечили 95% вартісних обсягів поставок", - повідомив учений.

Війна в Україні та експорт:

24 травня 2022 року Рада Європейського союзу ухвалила постанову, яка дозволила тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо деяких українських товарів.

"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не буде сплачуватися. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України", - йшлося в повідомленні Ради ЄС.

Рішення буде діяти протягом одного року і призупинить, зокрема, всі ті тарифи згідно з розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, яка встановлює глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Також було призупинено стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України та застосування загальних правил імпорту щодо імпорту з України.

21 серпня 2022 року Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС може збільшити термін скасування ввізного мита на весь український експорт.

Станом на 4 жовтня 2022 року український експорт вийшов на рекордні показники з початку війни.

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