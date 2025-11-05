В Україні дорожчають молочні продукти: скільки коштують молоко, кефір, сир та сметана

Збільшення витрат на електроенергію утримує ціни на більшість молочних продуктів в Україні на високому рівні. При цьому через зниження купівельної спроможності споживачів падає попит на свіжу молочну продукцію.
Про це йдеться в новому звіті аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.
Серед базових молочних продуктів – сметана, кефір та, власне, саме молоко – більшість здорожчала за місяць в межах 1-3%. Тільки пастеризоване молоко жирністю до 2,6% в плівці здешевшало на 1% (середня ціна 47,61 грн/кг).
Таке ж молоко в пластиковій пляшці додало у вартості 1,7% (середня ціна 66,52 грн/кг). Сметана жирністю 15% у плівці (150,45 грн/кг) подорожчала на 1%, а в стаканах (189,99 грн/кг) – на 1,5%.
Швидшими темпами дорожчає в пляшках, ніж в плівці, і кефір. Так, кефір жирністю 2,5% в плівці (середня ціна 57,16 грн/кг) додав 1% своєї вартості, а в пластиковій пляшці (78,92 грн/кг) – вже 3%.
Дещо втратили в ціні йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% – він здешевшав на 1,1% (114,49 грн/кг) – та сир кисломолочний жирністю 9% – ціна менше на 2% (288,91 грн/кг).
Вартість вершкового масла жирністю від 72,5% до 73% майже не змінилася. Воно коштує в середньому 588,8 грн/кг (+0,4%).
Серед сирів подорожчали сир Український жирністю 50% – на 2,2% до середньої ціни 603,46 грн/кг, сир Голландський жирністю 45% – на 1,5% до 598,44 грн/кг та моцарелла жирністю 45% від українських сироварів – на 3% до 622,52 грн/кг.
Одразу 4% вартості втратила українська Гауда жирністю 45% – в середньому її продають зараз по 563,26 грн/кг. Це найбільше цінове коливання на ринку молочних продуктів.
За рік у відсотковому еквіваленті найбільш суттєво зросли ціни на український сир Маасдам жирністю 45% – до 740,57 грн/кг. Це +31% до минулорічних цін.
Ціни на молочну групу товарів в Україні
Згідно з прогнозами, вартість молочних продуктів може вирости на 4-5% вже найближчим часом. Через війну багато господарств скорочують поголів’я корів – щорічно тварин меншає на 6-7%. Тож скорочення пропозиції сирого молока може стимулювати зростання цін.
В той же час, незважаючи на стабільність ціни, в Україні складається тривожна ситуація з вершковим маслом. Виготовляти його невигідно, тож заводи вимушені йти на скорочення чи повну зупинку його виробництва. Очікування на полегшення справ після перегляду квот до ЄС себе не виправдали.