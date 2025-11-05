В Україні дорожчають молочні продукти: скільки коштують молоко, кефір, сир та сметана

Всі ціни в середньому на 20% вищі, ніж в минулому році.

Збільшення витрат на електроенергію утримує ціни на більшість молочних продуктів в Україні на високому рівні. При цьому через зниження купівельної спроможності споживачів падає попит на свіжу молочну продукцію.

Про це йдеться в новому звіті аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

Серед базових молочних продуктів – сметана, кефір та, власне, саме молоко – більшість здорожчала за місяць в межах 1-3%. Тільки пастеризоване молоко жирністю до 2,6% в плівці здешевшало на 1% (середня ціна 47,61 грн/кг).

Відео дня

Таке ж молоко в пластиковій пляшці додало у вартості 1,7% (середня ціна 66,52 грн/кг). Сметана жирністю 15% у плівці (150,45 грн/кг) подорожчала на 1%, а в стаканах (189,99 грн/кг) – на 1,5%.

Швидшими темпами дорожчає в пляшках, ніж в плівці, і кефір. Так, кефір жирністю 2,5% в плівці (середня ціна 57,16 грн/кг) додав 1% своєї вартості, а в пластиковій пляшці (78,92 грн/кг) – вже 3%.

Дещо втратили в ціні йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% – він здешевшав на 1,1% (114,49 грн/кг) – та сир кисломолочний жирністю 9% – ціна менше на 2% (288,91 грн/кг).

Вартість вершкового масла жирністю від 72,5% до 73% майже не змінилася. Воно коштує в середньому 588,8 грн/кг (+0,4%).

Серед сирів подорожчали сир Український жирністю 50% – на 2,2% до середньої ціни 603,46 грн/кг, сир Голландський жирністю 45% – на 1,5% до 598,44 грн/кг та моцарелла жирністю 45% від українських сироварів – на 3% до 622,52 грн/кг.

Одразу 4% вартості втратила українська Гауда жирністю 45% – в середньому її продають зараз по 563,26 грн/кг. Це найбільше цінове коливання на ринку молочних продуктів.

За рік у відсотковому еквіваленті найбільш суттєво зросли ціни на український сир Маасдам жирністю 45% – до 740,57 грн/кг. Це +31% до минулорічних цін.

Ціни на молочну групу товарів в Україні

Згідно з прогнозами, вартість молочних продуктів може вирости на 4-5% вже найближчим часом. Через війну багато господарств скорочують поголів’я корів – щорічно тварин меншає на 6-7%. Тож скорочення пропозиції сирого молока може стимулювати зростання цін.

В той же час, незважаючи на стабільність ціни, в Україні складається тривожна ситуація з вершковим маслом. Виготовляти його невигідно, тож заводи вимушені йти на скорочення чи повну зупинку його виробництва. Очікування на полегшення справ після перегляду квот до ЄС себе не виправдали.

Вас також можуть зацікавити новини: