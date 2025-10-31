Суттєве cповільнення інфляції сирих продовольчих товарів має досягти максимального ефекту в середині 2026 року.

Протягом наступних трьох кварталів ціни на овочі будуть нижчими, ніж торік.

Про це повідомляє Національний банк України в своєму новому інфляційному звіті за жовтень 2025 року.

Споживча інфляція сповільнилася до 11,9% річних у вересні, причому така тенденція тривала й у жовтні, зазначає НБУ. Передусім це було зумовлене розширенням пропозиції овочів завдяки ліпшим, ніж торік, урожаям.

У річному вимірі ціни на всі овочі борщового набору, перець, огірки та помідори знизилися. Сповільнення інфляції в найближчі місяці забезпечуватиметься насамперед завдяки високій пропозиції продовольства. Зокрема, поліпшено оцінку врожаїв у 2025 році для картоплі та інших овочів.

У регуляторі відзначають, що зниження цін на окремі овочі восени подекуди відбувалося і через збільшення пропозиції продукції середньої та низької якості. Так, через затяжні дощі під час збирання врожаю якість овочів суттєво погіршилася, внаслідок чого продукція непридатна для тривалого зберігання.

Намагаючись реалізувати її якнайшвидше, фермери знижували ціни. Це стосується, зокрема, цибулі, вартість якої у вересні була найнижчою з початку 2022 року. Водночас виробники якісної продукції притримували її в сховищах в очікуванні вищих цін.

Щодо фруктів, то зростання цін на них значно сповільнилося – до 30,4% річних у вересні порівняно з 51,7% у червні. Проте ціни на яблука, ягоди та кісточкові залишалися високими через втрату левової частки врожаю. Крім того, можливості імпорту окремих фруктів за низькими цінами, зокрема яблук, були обмеженими через невисоку пропозицію.

Зростання цін на хліб і хлібопродукти сповільнилося завдяки стабілізації цін на борошно. Також через надходження нового врожаю соняшнику знизилися темпи зростання цін на соняшникову олію.

Найближчим часом на вартість продуктів окремо можуть вплинути й зовнішні чинники. Так, рекордні врожаї картоплі в ЄС та зниження цін у цьому регіоні до історичних мінімумів мають підтримувати низькі ціни на овоч і в Україні.

Водночас протилежною може бути ситуація з яблуками. Урожай яблук у ЄС у цьому сезоні очікується близьким до слабкого минулорічного. За таких умов вартість цих фруктів в Україні залишатиметься відносно високою.

В цілому інфляція знижується, відзначають в НБУ, проте фундаментальний ціновий тиск залишається стійким. При цьому очікування не демонструють ознак сталого поліпшення в майбутньому.

Зараз більшість городини в Україні дорожчає через сезонний фактор. Так, грунтові томати, як і огірки, вже давно перестали надходити в продаж. Нещодавно припинилося постачання і з парникових теплиць, що спровокувало чергове зростання цін на помідори.

Водночас деякі сорти яблук в Україні подешевшали майже вдвічі. Проте ціна на них все рівно залишається дуже високою у порівнянні з минулим роком.

