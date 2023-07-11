Попит на яблука утримується на невисокому рівні.

В Україні цього тижня розпочалось збирання яблук нового врожаю. Наразі їхні закупівельні ціни формуються в межах 23-26 грн/кг, що в середньому в 2,3 рази дорожче, ніж на початку сезону торік.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit. Ключові гравці ринку зазначають, що початок сезону поставок місцевого яблука відразу ж негативно вплинув на продажі імпортного яблука, проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на імпортні фрукти. Своє рішення вони аргументують тим, що основну пропозицію на українському ринку яблук наразі, як і раніше, становить імпортна продукція.

При цьому попит на яблука утримується на невисокому рівні, оскільки покупці найчастіше віддають перевагу сезонним фруктам та ягодам.

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За словами садівників, ціна знижуватиметься при збільшенні пропозиції місцевого яблука. При цьому спад вартості буде притаманний не лише для місцевої продукції, а може торкнутись й імпортних яблук.

Продаж яблук в Україні

У вересні 2022 року на українському ринку почав зростати попит на яблука.

Станом на початок грудня 2022 року почали стрімко знижуватися відпускні ціни на яблука і українські садівники були готові відвантажувати їх по 6-12 грн/кг.

На початку 2023 року в Україні почали змінюватися ціни на яблука. Вони коштували від 9 до 15 грн/кг в залежності від калібру та сорту.

На початку літа відпускні ціни на яблука стали рекордними за всю історію Незалежності України. За рік яблуко в Україні подорожчало в середньому в 3,6 раза.

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