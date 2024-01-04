Перебуваючи у лавах загарбницького "уряду", вона публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України та вступати до російських військових училищ.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колаборантку Ані Григорян – "заступницю" очільника окупаційного "комітету молодіжної політики Криму".

Як повідомив прес-центр СБУ, на цю "посаду" її призначили за особистої протекції гауляйтера Аксьонова у листопаді 2022 року для масового нав’язування кремлівської пропаганди серед підростаючого покоління.

В спецслужбі поінформували, що перебуваючи у лавах загарбницького "уряду", Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України та вступати до російських військових училищ. Зазначається, що з такими "тезами" вона виступала перед сотнею учнів у Форосі на шкільних зборах восени цього року.

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В СБУ заявили, що також фігурантка очолює так званий "центр військово-патріотичного виховання "Авангард", який створено окупантами на території півострова. Там російські інструктори навчають місцевих школярів 9-11 класів тактиці ведення бою та проводять з дітьми вогневу підготовку із застосуванням різних зразків стрілецького озброєння.

"Крім військового "курсу" учнів "обробляють" ідеологічно, щоб сформувати у них вороже ставлення до нашої держави і підготувати до участі у бойових діях проти Сил оборони України. Щоб примусово залучити дітей до "Авангарду", колаборантка дає прямі вказівки директорам шкіл та проводить відповідну роботу з батьками", - йдеться у повідомленні.

Зазначаэться, що на підставі зібраних доказів Григорян заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Колаборанти в Криму

Як повідомляв УНІАН, СБУ задокументувала злочинну діяльність зрадниці Олени Романовської - "заступниці" очільника окупаційного "уряду Криму".

Перебуваючи на "посаді", вона виконує вказівку Кремля щодо примусового залучення кримських школярів до російської мілітарної організації "Юнармія". У лавах цього формування підростаючому поколінню нав’язують ідеологію рашизму та намагаються "прищепити" ненависть до України.

Російські інструктори навчають "юнармійців" тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку і, загалом, готують учнів до війни проти нашої держави. За наявними даними, до кінця 2024 року до рядів "Юнармії" планують включити кожну 10-ту дитину та підлітка з Криму.

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