Тривалий час разом з бандою викрадав людей та "вибивав" із них гроші.

Служба безпеки затримала депутата міської ради Коростишева в Житомирській області, який входив до складу потужної злочинної організації в регіоні.

Як інформує СБУ, зловмисники вимагали з людей гроші під вигаданими приводами, а у разі відмови платити – викрадали своїх жертв та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень.

Правоохоронці встановили понад 30 сімей, які постраждали від рук рекетирів. Серед потерпілих був військовослужбовець ЗСУ. Його вагітну дружину фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть їм 190 тис. грн.

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У ході оперативних дій у серпні та вересні цього року правоохоронці затримали "на гарячому" 10 учасників злочинної організації, у тому числі її ватажка так званого "смотрящого" за Коростишевом.

"Наразі встановлена причетність до діяльності кримінального угруповання діючого депутата міськради, який раніше обіймав посаду віцемера міста. За даними слідства, він разом з іншими учасниками банди викрадав місцевих жителів та "вибивав" з них гроші. Встановлено, що після численних тортур над своїми жертвами фігурант змушував їх приносити "відкупні" до приміщення міськради", - зазначають слідчі.

Крім того, посилаючись на власні "зв’язки" у різних держустановах, він "застерігав" потерпілих від звернень до правоохоронних органів.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність депутата і затримали його. На підставі зібраних доказів посадовцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань;

ч. 2 ст. 189 "Вимагання, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, з погрозою насильства над близькими родичами потерпілого, обмеження їх прав і свобод".

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до семи років тюрми.

Справи щодо нардепів - останні новини

Минулого місяця чинного народного депутат впіймали на підкупі топпосадовців - він пропонував хабар за неправомірне виділення 1 млрд гривень на свої проекти. Установлено, що народний обранець, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства запропонували топпосадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство.

Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування. Депутату вже повідомлено про підозру - дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що мова йде про народного депутата від депутатської групи "Партія "За майбутнє" Сергія Лабазюка.

Також у листопаді повідомлено про підозру іншому чинному народному депутату, який намагався підкупити посадовця біткоїнами. За даними джерел УНІАН, йдеться про Андрія Одарченка ("Слуги народу"). Обранець запропонував топ-посадовцю Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України неправомірну вигоду за виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора.

Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування. Слідство триває.

У вересні ВАКС обрав запобіжний захід чинній депутатці Верховної Ради Людмилі Марченко, яка підозрюється у зловживанні посадовими обов'язками. Відома справа про викинутий за паркан хабар. Суд затвердив для неї заставу у розмірі 53,6 тисячі гривень.

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