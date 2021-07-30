Експерт вважає, що необхідно вводити програми субсидування виробників для внутрішнього ринку.

Ціни на соняшникова олія в Україні знижуватися не будуть, аж до збирання нового врожаю соняшнику.

Такий прогноз озвучила директор Pro Agro Information Company Марія Колесник, повідомляє "КП Україна".

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"Очікування, виходячи з сьогоднішніх погодних умов, досить оптимістичні: за прогнозами, ми маємо зібрати близько 16 млн тонн насіння, що на мільйон-півтора більше, ніж торік", - зазначила експерт, проте висловила сумнів, що після збирання врожаю ціни будуть знижені.

"Великий урожай не означає, що автоматично знизяться ціни на прилавках. На це впливають й інші фактори, наприклад, ціни на інші олії - зокрема, на пальмову та соєву. У будь-якому випадку, якщо новий урожай і вплине на ціни, то станеться це не раніше жовтня", - підкреслила Колесник.

Разом з тим, аналітик TeleTrade Сергій Родлер зазначив, що в українського споживача немає вибору, і йому доводиться брати олію за будь-яку ціну.

"В такому випадку навіть рішення підвищити мито на експорт соняшнику недостатньо: воно може скоротити темпи зростання цін, тільки якщо прогнози щодо хорошого врожаю нового сезону виправдаються", - зазначив Родлер. –

Експерт вважає, що необхідно вводити програми субсидування виробників для внутрішнього ринку.

"Необхідно укладати угоди з виробниками, вводити програми субсидування виробників для внутрішнього ринку під час зростання цін, щоб знизити тиск на кінцевих користувачів", - підкреслив Родлер.

Разом з тим, він зазначив, що ціни на масло обженуть інфляцію.

"Очікування щодо нового врожаю позитивні, але сподіватися на зниження цін не варто через спекуляції великих гравців. У кращому випадку ціни будуть рости нарівні з інфляцій, але можуть і обігнати її, збільшившись більш ніж на 10%", - зазначив експерт.

Ціни на соняшникову олію в Україні:

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном олію продають у два рази дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 гривень.

Українське масло в Чехії:

У Чехії олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень.

Інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Автор: Олена Коваленко