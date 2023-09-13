Поки невідомо, на який термін пропонується продовжити заборони на імпорт зерна з України, - до кінця року, або на більш короткий термін.

Голова офісу комісара ЄС з торгівлі Міхаель Хагер запропонував продовжити заборону на імпорт українського зерна та олійних культур до Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини. Термін дії нинішньої заборони закінчується 15 вересня.

Про це повідомляє RMF24. Остаточне рішення буде політичним і буде ухвалене главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Пропозиція від голови апарату комісара з торгівлі заснована на аналізі ринкової ситуації з урахуванням низьких цін, неможливості зберігати зерно в сусідніх з Україною країнах і зростаючого українського експорту в інші країни Євросоюзу, минаючи Польщу, Румунію, Болгарію, Словаччину й Угорщину.

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Документ є результатом роботи так званої Координаційної платформи по зерну, у якій беруть участь представники п'яти країн, України та Європейської комісії.

Поки невідомо, на який термін пропонується продовжити заборони на імпорт зерна з України, - до кінця року, або на більш короткий термін.

Українське зерно в Європі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, навесні 2023 року низка європейських країн, серед яких була Польща, в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна на свою територію. У червні дію заборони на ввезення українського зерна продовжили до 15 вересня.

У серпні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито пообіцяла президенту України, що заборона не буде продовжуватися.

Днями в уряді Польщі заявили, що проситимуть Єврокомісію продовжити заборону на імпорт української агропродукції після 15 вересня, а якщо якщо цього не станеться, Варшава прийме таке рішення самостійно.

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