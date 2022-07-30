За словами президента, в Оленівці відбулося свідоме масове вбивство українських військовополонених.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи теракт в Оленівці, наголошує, що має бути чітке юридичне визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Глава держави нагадав, що заслухав доповіді про удар окупантів в Оленівці Донецької області.

"Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Більше 50-ти загиблих", - наголосив Зеленський.

Він додав, що, коли оборонці "Азовсталі" виходили з заводу, Організація Об'єднаних Націй та Міжнародний Комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя та здоров'я українських воїнів.

Президент нагадав, що Служба безпеки України, Збройні сили України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України та уповноважений Верховної Ради з прав людини звернулися зі спільною заявою до ООН та МКЧХ як гарантів домовленостей щодо захисників "Азовсталі".

"Підтримую цю заяву. Зараз гаранти повинні реагувати, повинні захистити життя сотень українських військовополонених", - сказав Зеленський.

Крім того, він наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

"Особливо зараз я звертаюся до Сполучених Штатів Америки: рішення потрібне, потрібне зараз. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі. Це факт", - підкреслив глава держави.

Він додав, що українська дипломатія винесла інформацію про російський удар по Оленівці на найвищий міжнародний рівень.

"Радбез ООН поінформований. Усі учасники міжнародних відносин знатимуть, що відбулося насправді. Росії нікого не вдасться обманути", - запевнив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії №210 смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Внаслідок нього була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом.

За даними української розвідки, воєнний злочин скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.