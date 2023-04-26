З 1 травня 2023 року ставка мита на імпорт зерна з України становитиме 130% замість нинішніх 0%.

На тлі проблем з експортом та транзитом зерна з України, Туреччина заявила про введення мита на імпорт пшениці, кукурудзи та ячменю.

Як повідомляє Resmi Gazete, з 1 травня 2023 року ставка мита на імпорт становитиме 130% замість нинішніх 0%, що неминуче призведе до подорожчання українського зерна на турецькому ринку і падіння попиту на нього.

Як зазначається в повідомленні, дана міра спрямована на захист вітчизняних виробників напередодні нового сезону.

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До введення мита на імпорт зерна Туреччина була найбільшим покупцем української пшениці та ячменю.

Проблеми з українським зерном

15 квітня 2023 року Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України до 30 червня. Заборона стосувалася і транзиту агропродукції в треті країни.

Слідом за Польщею Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України. Заборону на ввезення української агропродукції підтримали Словаччина, Румунія таі Болгарія.

Незабаром Україна і Польща домовилися про розблокування транзиту зерна, а Румунія вирішила пломбувати транзитні вантажівки з українським зерном.

24 квітня 2023 року Агентство ООН з Всесвітньої продовольчої допомоги (ВПП) заявило про те, що готове допомогти ЄС вирішити проблему українського зерна і доставити його в країни, які його найбільше потребують.

"Велика сімка" закликала продовжити і розширити "зернову угоду". Генсек ООН передав Путіну лист з пропозиціями щодо поліпшення "зернової угоди".

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