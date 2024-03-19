Таке обмеження може коштувати нашій країні 1,2 млрд євро недоотриманих доходів.

Париж приєднався до Варшави у заклику до подальших обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України, що загрожує переговорам щодо продовження безмитного доступу нашої країни до ринку Євросоюзу ще на рік. Про це з посиланням на трьох європейських дипломатів повідомляє Politico.

Зазначається, що французький президент Еммануель Макрон зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у п'ятницю, під час саміту Веймарського трикутника в Берліні. Лідери закликали підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

У той же час, Макрон і Туск уклали угоду, направлену на зближення позицій Франції та Польщі перед перемовинами, спрямованими на подолання розбіжностей, які виникли між країнами Євросоюзу і Європарламентом стосовно торгівлі з Україною.

Відео дня

На думку аналітиків, така зміна буде коштувати Україні 1,2 млрд євро недоотриманих доходів від торгівлі.

"Це величезне скорочення для країни, якій потрібна вся можлива допомога. Держави-члени, які найбільш демонстративно підтримують Україну, також завдають їй найбільшої шкоди", – заявив виданню неназваний європейский дипломат.

Маневр Макрона – чого чекати

Все це відбувається на тлі заяв Еммануеля Макрона, який розмірковує над відправленням військ в Україну з літа.

Оцінити серйозність подібних заяв доволі важко, однак, за даними ЗМІ, таку можливість французькі високопосадовці в обстановці найсуворішої секретності обговорювали ще у червні 2023 року.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан оцінив, які війська Франції "світять" Україні, якщо Макрон піде далі заяв. За словами експерта, заява Макрона відображає конкуренцію між провідними країнами ЄС, у першу чергу – між Францією та Німеччиною.

Як сказав Кузан, такі ініціативи посприяють пошуку спільних точок співпраці між європейськими країнами.

Вас також можуть зацікавити новини: