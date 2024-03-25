Також тривають переговори про ліцензування українських товарів.

Україна та Польща ведуть переговори щодо запровадження ліцензій на торгівлю українськими товарами, обговорення можуть завершити вже цього тижня. Також Варшава сподівається на припинення транзиту українського зерна вже 1 квітня. Про це в ефірі радіо "Люблін" заявив міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетман.

"Переговори щодо системи ліцензування торгівлі товарами з України просунулися і можуть бути завершені цього тижня... Йдеться про доступ до ринку для таких продуктів, як, зокрема: зернові, ріпак, кукурудза, цукор, птиця, яйця, м’які фрукти та яблука", – заявив міністр.

Він зазначив, що аграрії вимагають обмежити надходження товарів з України. Водночас їхні вимоги щодо "Зеленої угоди" виконано. Гетман додав, що за рахунок надлишку пшениці та кукурудзи також планується дотація за продане зерно.

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"Я також хотів би підкреслити, що щодо зерна, то ми сподіваємося – адже ми про це говорили з українською стороною – що навіть транзит, насамперед кукурудзи та пшениці, практично закінчиться після 1 квітня", – вказав міністр.

Протести польських фермерів

Польські аграрії активно протестують з лютого цього року, нарікаючи на навалу українського зерна та жорсткі умови "Зеленої угоди", яка діє в ЄС. Фермери блокують кордон з Україно, обмежуючи проїзд вантажівко, а іноді і автобусів.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що кордон між Україною і Польщею треба розблокувати.

Раніше УНІАН писав, що РФ виграє зернову війну, налаштовуючи країни ЄС проти України. Основна причина, чому фермери ЄС не можуть продавати свої товари цього року, не має нічого спільного з Україною.

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