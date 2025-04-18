Йдеться про пюре Gerber від фінського виробника Suomen Nestle Оy.

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області повідомляє про виявлення небезпечної токсичної речовини у дитячому харчуванні.

Як йдеться у офіційній заяві, служба отримала повідомлення про виявлення охратоксину А в дитячому харчуванні, яке експортувалось з Фінляндї (виробник: Suomen Nestle Оy) до України (отримувачі: ТОВ "НЕСТЛЕ УКРАЇНА").

Мова йде про "‎Пюре овоче-м’ясне Gerber iз шматочками "Обід по-італійськи" для дітей з 10 місяців. Стерилізоване"‎. Спеціалісти встановили, що продукцію реалізовували операторам на українському ринку, а саме - партії №4304012001 та №5029012001. Після інспекції вони вирішили відкликати та вилучити з обігу харчовий продукт, згодом його знищать.

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Зазначимо, що охратоксин А є мікотоксином із групи охратоксинів, який продукують мікроскопічні цвілеві гриби роду Аспергіл та роду Пеніцил. Він являє собою безбарвну кристалічну речовину, яка погано розчиняється у воді.

Охратоксин А є харчовим забруднювачем - тобто, ця органічна сполука становить серйозну загрозу для здоров'я і життя людей. Вона є надзвичайно токсичною і вважається потенційним канцерогеном.

Nestle

Suomen Nestle Оy входить до складу Nestle - швейцарської компанії, яка є одним із найбільших у світі виробників харчових продуктів. Вона виробляє каву, мінеральну воду, шоколад, морозиво, бульйони, молочні продукти, дитяче харчування, корм тварин та інше.

У 2023 році НАЗК внесло корпорацію Nestle в список міжнародних спонсорів війни. Як зазначалось, станом на початок 2022 року компанія мала в Росії сім фабрик. При цьому прибуток Nestle від ринку РФ становив лише трохи більше 2% від всієї діяльності.

Також нагадаємо, що після початку війни хакери Anonymous "злили" базу даних компанії Nestle через те, що вона продовжувала працювати в РФ.

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